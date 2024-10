Grosseto: medico aggredito da paziente al pronto soccorso (Di domenica 27 ottobre 2024) Ancora un episodio di violenza contro il personale medico. Un medico è stato aggredito la notte scorsa, 27 ottobre 2024 a Grosseto, al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia L'articolo Grosseto: medico aggredito da paziente al pronto soccorso proviene da Firenze Post. .com - Grosseto: medico aggredito da paziente al pronto soccorso Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Ancora un episodio di violenza contro il personale. Unè statola notte scorsa, 27 ottobre 2024 a, aldell’ospedale Misericordia L'articolodaalproviene da Firenze Post.

Medico aggredito in pronto soccorso a Grosseto. D’Urso : “Venga fatta giustizia” - Grosseto, 27 ottobre 2024 – Medico aggredito al Pronto soccorso, preso a calci e pugni da un paziente in stato di alterazione. E’ accaduto nella notte di sabato, intorno alle 2, quando il medico è stato chiamato in pronto soccorso per effettuare ... (Lanazione.it)

Medico aggredito in pronto soccorso da un 19enne nordafricano : spazientito per l'attesa - prende a testate un vetro e minaccia i sanitari - TRENTO - Scontento per l'attesa - a suo dire troppo lunga - per essere visitato, ha dato in escandescenze aggredendo un medico e prendendo a testate uno dei vetri del pronto soccorso fino a... (Ilgazzettino.it)

