Fiorentina: i convocati di Palladino per la Roma, c’è Kean (Di domenica 27 ottobre 2024) I convocati dell’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino per il big match di questa sera contro la Roma. Buone notizie da Moise Kean, che ha smaltito la distorsione alla caviglia che lo aveva costretto ad uscire a fine primo tempo della sfida contro il Lecce e sarà della partita. Ecco la lista completa dei convocati.Portieri: De Gea, Terracciano, MartinelliDifensori: Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Parisi, Ranieri.Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Richardson.Attaccanti: Beltran, Colpani, Kean, Ikoné, Kouame, Sottil. Fiorentina: i convocati di Palladino per la Roma, c’è Kean SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Idell’allenatore dellaRaffaeleper il big match di questa sera contro la. Buone notizie da Moise, che ha smaltito la distorsione alla caviglia che lo aveva costretto ad uscire a fine primo tempo della sfida contro il Lecce e sarà della partita. Ecco la lista completa dei.Portieri: De Gea, Terracciano, MartinelliDifensori: Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Parisi, Ranieri.Centrocampisti: Adli, Bove, Cataldi, Richardson.Attaccanti: Beltran, Colpani,, Ikoné, Kouame, Sottil.: idiper la, c’èSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina, Palladino ritrova Moise Kean: convocato contro la Roma - Buone notizie per la Fiorentina in vista della partita con la Roma delle 20:45. Per la gara contro i giallorossi Raffaele Palladino ritrova tra i convocati Moise. (calciomercato.com)

Fiorentina-Roma, i convocati di Palladino: c’è Kean. Out Gudmundsson - Il match di questa sera tra Fiorentina e Roma è ormai alle porte. Il club viola, tramite i propri canali social, ha diramato ufficialmente la lista dei convocati di Raffaele Palladino che potrà contar ... (forzaroma.info)

Fiorentina-Roma, UFFICIALE: recupero lampo - Fiorentina-Roma, Raffaele Palladino ha convocato Moise Keane: le ultime Raffaele Palladino, infatti, avrà a disposizione per il match contro i capitolini il suo attaccante titolare: Moise Kean. (asromalive.it)

Fiorentina-Roma, la probabile formazione: tornano i titolarissimi di Palladino - Allo stadio Franchi di Firenze, l'allenatore viola è pronto a schierare la miglior Fiorentina possibile. De Gea torna tra i pali, con Dodò e Gosens che agiranno sulle fasce. Torna anche la coppia dife ... (informazione.it)