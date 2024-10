F1 pagelle GP Messico | Sainz da lode segnale importante da Ferrari

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledel Gran Premio del, ventesimo appuntamento del calendario di F1 2024. La gara è stata vinta da Carlos, partito in pole position, mentre Lando Norris e Charles Leclerc hanno concluso in seconda e terza posizione. Sesto invece Max Verstappen, che ha dovuto scontare venti secondi di penalità.: 10 Carlosvince il Gran Premio, dominando quasi tutta la gara. Lo spagnolo commette un’imprecisione solo in partenza, con Verstappen che lo supera. Successivamente, al termine del regime di Safety Car, il 55 ricambia il sorpasso e si mette a dettare il ritmo fino alla bandiera a scacchi. NORRIS: 9+ Buona gara di Lando Norris che, dopo un inizio sottotono e la bagarre con Max Verstappen, che lo aveva trascinato in terza posizione, conclude sul secondo gradino del podio.