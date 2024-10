Elezioni Georgia, Presidente non riconosce vittoria del partito filorusso: "Ingerenze di Mosca", e Orban vola a Tbilisi (Di domenica 27 ottobre 2024) La Presidente della Georgia, ha rifiutato di riconoscere il risultato delle Elezioni parlamentari, che ha definito "totalmente falsificate" Caos in Georgia dove l'esito delle Elezioni ha detto chiaro e tondo che il partito filorusso del governo ha vinto col 54% dei voti. Tuttavia, la Presiden Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Georgia, Presidente non riconosce vittoria del partito filorusso: "Ingerenze di Mosca", e Orban vola a Tbilisi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladella, ha rifiutato dire il risultato delleparlamentari, che ha definito "totalmente falsificate" Caos indove l'esito delleha detto chiaro e tondo che ildel governo ha vinto col 54% dei voti. Tuttavia, la Presiden

