Ciclista cade nel bosco: complesse operazioni di salvataggio (Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 – Momenti di paura per un Ciclista che è caduto dalla sua ebike in una zona impervia. Allertati i soccorsi, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti sul posto, poco dopo le 10. L’incidente è avvenuto in un bosco nel comune di Scandicci in via Coltinuova, in località Roveta. I soccorritori hanno raggiunto la zona a piedi insieme al personale sanitario. Il Ciclista è stato visitato, stabilizzato dai sanitari e poi è stato trasportato su una barella toboga fino all'ambulanza. L’uomo a quel punto è stato trasportato in ospedale.Maurizio Costanzo Lanazione.it - Ciclista cade nel bosco: complesse operazioni di salvataggio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 – Momenti di paura per unche è caduto dalla sua ebike in una zona impervia. Allertati i soccorsi, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti sul posto, poco dopo le 10. L’incidente è avvenuto in unnel comune di Scandicci in via Coltinuova, in località Roveta. I soccorritori hanno raggiunto la zona a piedi insieme al personale sanitario. Ilè stato visitato, stabilizzato dai sanitari e poi è stato trasportato su una barella toboga fino all'ambulanza. L’uomo a quel punto è stato trasportato in ospedale.Maurizio Costanzo

