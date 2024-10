Bologna verso la trasferta di Cagliari, ultime notizie: out Aebischer e Lykogiannis (Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – Prosegue la preparazione del Bologna di Vincenzo Italiano in vista della trasferta di Cagliari in programma martedì alle 18.30 all’Unipol Domus. La squadra si allenata questa mattina, svolgendo una seduta tattica a Casteldebole, con alcune prove su punizione e conclusione a rete. Non hanno preso parte all’allenamento il lungo degente Martin Erlic, al quale si sono uniti anche Charalampos Lykogiannis e Michel Aebischer. Tutti e tre hanno svolto allenamento differenziato. Lo svizzero domani sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per l’ernia inguinale emersa al suo rientro dagli impegni di Nations League. Il centrocampista dovrebbe rimanere fuori per circa un mese, saltando così almeno 6-7 partite. Ancora assente Oussama El Azzouzi che prosegue il suo programma di terapie. Sport.quotidiano.net - Bologna verso la trasferta di Cagliari, ultime notizie: out Aebischer e Lykogiannis Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Prosegue la preparazione deldi Vincenzo Italiano in vista delladiin programma martedì alle 18.30 all’Unipol Domus. La squadra si allenata questa mattina, svolgendo una seduta tattica a Casteldebole, con alcune prove su punizione e conclusione a rete. Non hanno preso parte all’allenamento il lungo degente Martin Erlic, al quale si sono uniti anche Charalampose Michel. Tutti e tre hanno svolto allenamento differenziato. Lo svizzero domani sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per l’ernia inguinale emersa al suo rientro dagli impegni di Nations League. Il centrocampista dovrebbe rimanere fuori per circa un mese, saltando così almeno 6-7 partite. Ancora assente Oussama El Azzouzi che prosegue il suo programma di terapie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Cagliari Bologna, Viola è imprescindibile e può tornare dal primo minuto - Verso Cagliari Bologna, Viola è diventato imprescindibile: può tornare di nuovo titolare per la gara di martedì all’Unipol Domus È durata solamente trenta minuti, complice l’espulsione di Makoumbou, l ... (cagliarinews24.com)

Cagliari-Bologna: formazioni e dove vederla in tv e streaming - Il campionato di Serie A non si ferma e ritorna subito in campo con il primo ed unico turno infrasettimanale stagionale. La 10° giornata si aprirà alle 18.30. (calciomercato.com)

Gazzetta – Ferguson è pronto, a Cagliari potrà essere convocato - Lewis Ferguson è vicinissimo al ritorno, scrive Gazzetta dello Sport, e quasi certamente sarà convocato per il match di martedì a Cagliari. (tuttobolognaweb.it)

Verso Cagliari Bologna, Italiano ritrova un leader del centrocampo - Verso Cagliari Bologna, Italiano ritrova uno dei leader del centrocampo degli emiliani: ritorna tra i convocati per la gara della Domus Non solo note negative dall’infermeria per Vincenzo Italiano, ch ... (cagliarinews24.com)