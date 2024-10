Autovelox e telelaser a Verona: strada Bresciana e le altre vie monitorate dalla polizia locale durante la settimana (Di domenica 27 ottobre 2024) Proseguono i controlli settimanali della polizia locale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 28 ottobre 2024 e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con Autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: via Veronasera.it - Autovelox e telelaser a Verona: strada Bresciana e le altre vie monitorate dalla polizia locale durante la settimana Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Proseguono i controllili dellaper contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 28 ottobre 2024 e per tutta lale pattuglie dedicate alle verifiche consono in servizio sulle seguenti strade: via

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Autovelox e telelaser a Verona: strada Bresciana e le altre vie monitorate dalla polizia locale durante la settimana - Da lunedì 28 ottobre 2024 e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle ... disponibili anche sul sito web della polizia locale di ... (veronasera.it)

Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive - Autovelox a Verona, ecco la mappa di tutte le postazioni attive. Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox. (veronaoggi.it)

Autovelox a Verona: tutte le strade controllate dalla polizia locale durante la settimana - Proseguono i controlli settimanali della polizia locale percontrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 21 ottobre 2024 e per tutta la settimana le pattuglie dedicat ... (veronasera.it)

Nuova denuncia per autovelox non omologato, a Verona - A detta del denunciante, il presidente dell'associazione, Gianantonio Sottile Cervini, il Comune di Verona avrebbe incassato 7 milioni di euro in multe autovelox dal 2021 al 2023, ma non avrebbe ... (ansa.it)