Liberoquotidiano.it - "Appartamento da artista". Casa a prima vista? Silvia e Stefano, roba non da comuni mortali

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il Lago d'Orta ha fatto da cornice alla puntata diche ha avuto come protagonistiParacchini - economista e gallerista di OrtArte - eBerardino - conosciuto come l?dei motori. I due artisti si sono affidati al trio formato da Ida Di Filippo, Marianna D'Amico e Gianluca Torre per trovare una residenza che faccia al caso loro. L'obiettivo della coppia era individuare una dimora che potesse diventare sia un luogo di ispirazione e creatività, ideale per accogliere artisti, clienti e visitatori, sia un atelier per le opere di. Tra le proposte esplorate, l'settecentesco in pieno centro presentato da Ida DI Filippo, ladi Corte di Marina D'Amico e un nel borgo di Corconio offerto da Gianluca Torre.