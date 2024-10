Accoltellato dalla figlia nel sonno in provincia di Latina: non ce l’ha fatta Guido. Aveva 67 anni (Di domenica 27 ottobre 2024) Guido Porcelli, 67 anni, non ce l’ha fatta. Dopo oltre un mese di lotta tra la vita e la morte, l’uomo si è spento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La sua morte è stata causata dalle complicazioni della ferita da coltello che Aveva subito lo scorso 22 settembre, quando era stato colpito nella sua abitazione. Purtroppo, nonostante ben cinque interventi chirurgici e l’impegno incessante del personale medico, Porcelli ha perso la sua battaglia nella giornata di ieri. Una Tragedia Familiare: La figlia Fuggita dal Reparto di Psichiatria La figlia di 38 anni, è al centro di questa tragedia familiare. La donna, affetta da disturbi della personalità, è accusata di aver colpito suo padre con un coltello da cucina durante un episodio di estrema violenza domestica. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 27 ottobre 2024)Porcelli, 67, non ce. Dopo oltre un mese di lotta tra la vita e la morte, l’uomo si è spento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di. La sua morte è stata causata dalle complicazioni della ferita da coltello chesubito lo scorso 22 settembre, quando era stato colpito nella sua abitazione. Purtroppo, nonostante ben cinque interventi chirurgici e l’impegno incessante del personale medico, Porcelli ha perso la sua battaglia nella giornata di ieri. Una Tragedia Familiare: LaFuggita dal Reparto di Psichiatria Ladi 38, è al centro di questa tragedia familiare. La donna, affetta da disturbi della personalità, è accusata di aver colpito suo padre con un coltello da cucina durante un episodio di estrema violenza domestica.

