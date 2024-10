A Milano arriva lo sciopero "totale": nessun mezzo Atm garantito per tutto il giorno (Di domenica 27 ottobre 2024) Braccia incrociate tutto il giorno. Senza fasce di garanzia. A Milano è in arrivo uno sciopero "totale" dei lavoratori del trasporto pubblico locale, che rischia di mandare completamente nel caos la circolazione dei mezzi Atm in città. L'agitazione è stata indetta a livello nazionale per il Milanotoday.it - A Milano arriva lo sciopero "totale": nessun mezzo Atm garantito per tutto il giorno Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Braccia incrociateil. Senza fasce di garanzia. Aè in arrivo uno" dei lavoratori del trasporto pubblico locale, che rischia di mandare completamente nel caos la circolazione dei mezzi Atm in città. L'agitazione è stata indetta a livello nazionale per il

