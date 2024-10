«Violentato dal branco e gettato in acqua»: smentito dalle immagini, denunciato per simulazione di reato (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha dichiarato di essere stato vittima di uno stupro da parte di un gruppo di 15 giovani nel quartiere Santo Spirito di Bari, ma dagli esami effettuati non è stato riscontrato alcun segno Quotidianodipuglia.it - «Violentato dal branco e gettato in acqua»: smentito dalle immagini, denunciato per simulazione di reato Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ha dichiarato di essere stato vittima di uno stupro da parte di un gruppo di 15 giovani nel quartiere Santo Spirito di Bari, ma dagli esami effettuati non è stato riscontrato alcun segno

Gragnano - accusato di aver violentato ragazza dopo averle fatto assumere droga : arrestato - La scoperta a Gragnano, in provincia di Napoli, dopo che il presunto autore della violenza è stato aggredito dal fratello della vittima. Avrebbe violentato una ragazza in una zona appartata di Gragnano (Napoli). La scoperta dopo che il presunto ... (2anews.it)

“Sparito nel nulla dopo aver violentato una minore” - 38enne rintracciato e arrestato - Brembate. Lo hanno fermato in provincia di Como, dopo averlo seguito a lungo. In manette L.R., 38enne di nazionalità cinese, arrestato con la pesante accusa di violenza sessuale su minore. In questi ultimi mesi, l’indagato aveva più volte cambiato ... (Bergamonews.it)

“Ha violentato donne - aggredito sessualmente uomini e molestato un 16enne” : nuova ondata di accuse per Puff Daddy che affronterà il processo il 5 maggio 2025 - Già nel bel mezzo di una ondata di accuse da far brividi, Puff Daddy e i suoi avvocati continuano a ricevere notifiche da parte di altre presunte vittime. The Indipendent riferisce che lunedì scorso sono state depositate altre testimonianze: “Ha ... (Ilfattoquotidiano.it)

Michele Misseri sconvolge : «Sono stato violentato» - poi la sua verità su Sarah Scazzi - Sembra non finire mai la scia di dettagli che, puntualmente, anche dopo anni, emerge sul Delitto di Avetrana: Michele Misseri oggi è un uomo libero, ma cosa ha detto sulla nipote Sarah Scazzi? Sarah Scazzi è scomparsa in maniera allarmante e ... (Donnapop.it)