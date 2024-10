Un nuovo mezzo di trasporto disabili per la Pa Valtrebbia (Di sabato 26 ottobre 2024) La Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia nella propria sede a Travo ha inaugurato un nuovo automezzo per il trasporto disabili alla presenza del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che ha finanziato l’acquisto, Roberto Reggi accompagnato da Luigi Salice. Sono intervenute la Ilpiacenza.it - Un nuovo mezzo di trasporto disabili per la Pa Valtrebbia Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La Pubblica Assistenza e Soccorsonella propria sede a Travo ha inaugurato unautoper ilalla presenza del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che ha finanziato l’acquisto, Roberto Reggi accompagnato da Luigi Salice. Sono intervenute la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Scienza - un nuovo materiale biomimetico per batterie ricaricabili e trasporto di energia - Un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’Universita’ degli Studi di Trieste ha assemblato su un foglio di grafene un nuovo materiale biomimetico spesso un solo atomo, potenziale catalizzatore bifunzionale, utile per varie applicazioni ... (Ildenaro.it)

Ponza / Nuovo bando per l’appalto del trasporto d’acqua sull’isola pontina - PONZA – A causa di una serie di contenziosi davanti la magistratura amministrativa si sono allungati i tempi per la realizzazione a Ponza di un impianto di dissalazione e Acqualatina è stata costretta a prorogare l’utilizzo delle storiche ... (Temporeale.info)

Trasporto pubblico a Udine : nuove linee e nuovo percorso per il bus numero 1 - Due nuove linee e il ritorno della linea 1 in via Aquileia. "Grazie alla disponibilitĂ della societĂ Tpl Fvg, che gestisce il trasporto urbanoa Udine, abbiamo trovato una soluzione per collegare al meglio i quartieri con il centro storico e dare ... (Udinetoday.it)

Coriano diventa “Città ad impatto positivo” con un nuovo mezzo Auser a favore del trasporto anziani - Un pulmino attrezzato da impiegare per il trasporto di persone anziane e diversamente abili in carico al servizio sociale territoriale. Laboratori scolastici con il coinvolgimento di 70 alunni di scuola media dell’Istituto Comprensivo Coriano ... (Riminitoday.it)