Ultima arrivò pure la Corte dei conti (sull'edilizia) (Di sabato 26 ottobre 2024) Ultima arrivò la Corte dei conti (almeno per ora). La magistratura contabile ha chiesto a tre dipendenti del Comune di Milano indagati in una delle tante indagini sull'immobiliare di fornire indicazioni per un (possibile, va specificato) danno erariale di oltre 300 mila euro. Il danno riguarderebbe l'indagine sulle Park Towers di via Crescenzago e verterebbe sul fatto che gli uffici preposti del Comune non avrebbero considerato adeguatamente "l'aggravio di carico urbanistico" e i relativi oneri. Facendo così ipotizzare ai pm il reato di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. Va detto che l'indagine non è ancora conclusa, ma è comunque nelle competenze della Corte dei conti chiedere chiarimenti.

