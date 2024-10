Ucraina, intesa al G7: Giorgetti annuncia un prestito da 45 miliardi di euro ricavati dagli asset russi “congelati” (Di sabato 26 ottobre 2024) L’Ucraina riceverà 45 miliardi di euro, ricavati dall’immobilizzazione dei beni sovrani ai russi. L’accordo è stato siglato dai partecipanti al G7 di Washington, a cui è stato invitato anche il ministro delle finanze ucraino Serhiy Marchenko. Il ministro dell’economia italiano, Giancarlo Giorgetti, ha comunicato il nuovo ausilio finanziario al suo omologo ucraino, stando a quanto riferito dal Mef su X. Giorgetti e il prestito all’Ucraina accordato al vertice del G7 finanze Il ministro Giancarlo Giorgetti e il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, dirigono il G7 finanze a Wahington, dove gli stati membri sono riusciti a raggiungere un accordo per i nuovi aiuti economici da fornire all’Ucraina. Secoloditalia.it - Ucraina, intesa al G7: Giorgetti annuncia un prestito da 45 miliardi di euro ricavati dagli asset russi “congelati” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’riceverà 45didall’immobilizzazione dei beni sovrani ai. L’accordo è stato siglato dai partecipanti al G7 di Washington, a cui è stato invitato anche il ministro delle finanze ucraino Serhiy Marchenko. Il ministro dell’economia italiano, Giancarlo, ha comunicato il nuovo ausilio finanziario al suo omologo ucraino, stando a quanto riferito dal Mef su X.e ilall’accordato al vertice del G7 finanze Il ministro Giancarloe il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, dirigono il G7 finanze a Wahington, dove gli stati membri sono riusciti a raggiungere un accordo per i nuovi aiuti economici da fornire all’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anno nero per gli aerei - i ritardi portano danni per 3 - 5 miliardi di euro alle compagnie - Il 2024 si è rivelato un anno nero per il trasporto aereo in Europa. Nonostante un aumento costante del traffico e una domanda di viaggi che ha raggiunto livelli record dopo la pandemia, il settore ha affrontato disservizi senza precedenti. Lo ... (Quifinanza.it)

La burocrazia costa 10 miliardi di euro l'anno alle Pmi venete - Nell’offerta dei servizi pubblici digitali, la pubblica amministrazione italiana è tra le peggiori d’Europa, motivo per cui i tempi medi per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni sono tra i più elevati. La situazione, come rileva ... (Veneziatoday.it)

L'agricoltura toscana vale 3 - 7 miliardi di euro : il 30 per cento delle imprese guidate da donne - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Una “miniera d’oro” da 3,7 miliardi. A tanto ammonta il valore della produzione agricola, a livello di materia prima, della Toscana, che nel 2023 si conferma la prima regione in Italia ... (Firenzetoday.it)

Dopo Tim e Inwit - il fondo Usa Kkr entra anche in Enilive. Rilevato il 25% per 3 miliardi di euro - Il fondo statunitense di private equity Kkr entra anche in Enilive, la neonata società del gruppo petrolifero Eni (controllato al 30% dalo Stato), dedicata all’offerta di prodotti compatibili con la decarbonizzazione. Quindi punti di ricarica per ... (Ilfattoquotidiano.it)