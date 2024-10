Tumore al seno, screening gratuito dell'Asp alla clinica La Maddalena (Di sabato 26 ottobre 2024) Il 29 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, l’unità mobile dell’Asp sarà presente presso la casa di cura La Maddalena per lo screening gratuito alle donne dai 50 ai 69 anni. Il Tumore al seno rappresenta una delle patologie oncologiche più diffuse tra le donne, con un impatto significativo sulla salute Palermotoday.it - Tumore al seno, screening gratuito dell'Asp alla clinica La Maddalena Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il 29 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, l’unità mobile’Asp sarà presente presso la casa di cura Laper loalle donne dai 50 ai 69 anni. Ilalrappresenta unae patologie oncologiche più diffuse tra le donne, con un impatto significativo sulla salute

