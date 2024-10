Tragico incidente sul lavoro: giovane guardia giurata perde la vita a Cagliari (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Cagliari nella notte, quando un giovane di 26 anni, guardia giurata, è deceduto mentre prestava servizio presso la ditta Tecnosolution. L’accaduto ha attirato l’attenzione non solo delle autorità locali, ma anche dei cittadini che seguono con preoccupazione e tristezza gli eventi legati alla sicurezza sul lavoro. La dinamica di questa tragedia è ancora da chiarire, mentre le indagini sono in corso. L’incidente mortale durante il turno di notte Il Tragico evento si è verificato sulla strada statale 131, un’importante arteria che collega Cagliari con il resto della Sardegna. Stando a quanto riportato, il giovane guardia giurata, originario di Cagliari e impiegato per la società Pegaso Security, stava svolgendo regolarmente il suo turno di lavoro. Gaeta.it - Tragico incidente sul lavoro: giovane guardia giurata perde la vita a Cagliari Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio ha scosso la comunità dinella notte, quando undi 26 anni,, è deceduto mentre prestava servizio presso la ditta Tecnosolution. L’accaduto ha attirato l’attenzione non solo delle autorità locali, ma anche dei cittadini che seguono con preoccupazione e tristezza gli eventi legati alla sicurezza sul. La dinamica di questa tragedia è ancora da chiarire, mentre le indagini sono in corso. L’mortale durante il turno di notte Ilevento si è verificato sulla strada statale 131, un’importante arteria che collegacon il resto della Sardegna. Stando a quanto riportato, il, originario die impiegato per la società Pegaso Security, stava svolgendo regolarmente il suo turno di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovane suicida in carcere : "In cella con compagno depresso". La guardia : davamo un occhio in più - In caso di detenuti a rischio di suicidio, "dobbiamo dare un occhio in più...", spiega al giudice Michele Spina una guardia carceraria, mentre in aula in diversi sgranano gli occhi. Seconda udienza del processo che vede imputato di omicidio colposo ... (Ilrestodelcarlino.it)

Guardia Lombardi piange Giuseppe Celletti : l’ultimo saluto al giovane motociclista vittima di un incidente - La comunità di Guardia Lombardi si raccoglierà mercoledì 18 settembre per tributare l'ultimo saluto a Giuseppe Celletti, 31 anni, deceduto in seguito a un violento scontro stradale lungo la SS303. Le indagini, attualmente in corso, mirano a ... (Avellinotoday.it)

Gaeta - windsurfista in difficoltà al calar del sole : soccorso da un giovane e dalla Guardia Costiera - Gaeta, 7 settembre 2024 – Era in difficoltà e il buio stava per calare un windsurfista è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Gaeta nelle acque antistanti il lato nord della spiaggia di Serapo, intorno alle 20:40 di ieri sera. Il surfista si ... (Ilfaroonline.it)

Gaeta / Windsurfista in difficoltà a largo di Serapo - soccorso da un giovane e dalla Guardia Costiera - GAETA – Nella serata di oggi, intorno alle 20:40, la sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta ha ricevuto una segnalazione riguardante un windsurfista in difficoltà nelle acque antistanti il lato nord della spiaggia di Serapo. Il surfista si ... (Temporeale.info)