Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l'Inter. Thiago Motta: ««Napoli e Inter favorite per lo scudetto. Il gap con i nerazzurri si è ristretto» La Juve come deve vincere? «La Juventus deve giocare la sua partita come ha sempre fatto. La partita ha una sua storia come sempre. Noi dobbiamo portarla dalla nostra parte. Inter e Napoli sono le favorite per questo campionato. Noi dobbiamo essere concreti e alzare le probabilità di portare dalla nostra parte la partita». Si è ristretto il gap dall'Inter? «Non lo penso io. Sono i fatti che lo dicono. È oggettivo che le favorite del campionato sono Napoli e Inter. Domani dobbiamo affrontare l'Inter con concentrazione e coraggio». Dove ha lavorato post Stoccarda? «Non c'è da lavorare sulla testa, stanno bene mentalmente.

