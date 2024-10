Ritrovato vivo il neonato prematuro rapito dai genitori: “Era con madre e padre ad Amsterdam” (Di sabato 26 ottobre 2024) È stato Ritrovato vivo e in buone condizioni il piccolo Santiago, un neonato prematuro rapito dai genitori dal reparto di neonatologia dell’ospedale Robert-Ballanger di Aulnay-sous-Bois, vicino a Parigi. Le autorità hanno rintracciato il bambino, assieme ai suoi genitori, nei Paesi Bassi, nella serata di venerdì 25 ottobre. “I genitori di Santiago sono stati trovati in un hotel nella zona di Amsterdam. Il bambino era con loro. È vivo ed è stato curato dal punto di vista medico”, si legge nel comunicato stampa emesso dopo il ritrovamento e citato da Le Monde. Leggi anche: Panico a Parigi: un neonato prematuro rapito dall’ospedale. Thesocialpost.it - Ritrovato vivo il neonato prematuro rapito dai genitori: “Era con madre e padre ad Amsterdam” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) È statoe in buone condizioni il piccolo Santiago, undaidal reparto dilogia dell’ospedale Robert-Ballanger di Aulnay-sous-Bois, vicino a Parigi. Le autorità hanno rintracciato il bambino, assieme ai suoi, nei Paesi Bassi, nella serata di venerdì 25 ottobre. “Idi Santiago sono stati trovati in un hotel nella zona di. Il bambino era con loro. Èed è stato curato dal punto di vista medico”, si legge nel comunicato stampa emesso dopo il ritrovamento e citato da Le Monde. Leggi anche: Panico a Parigi: undall’ospedale.

