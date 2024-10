Questa volta il Piracy Shield l’ha combinata davvero grossa (Di sabato 26 ottobre 2024) Finora era toccata a piccoli soggetti, le cui proteste erano arrivate a solcare solamente i confini di alcune nicchie social (su X e LinkedIn) e su qualche testata specializzata – come Giornalettismo – nel tech e nel mondo digitale. Quel che, però, è successo nel tardo pomeriggio di sabato è stato quel danno collaterale che (cerchiamo un lato positivo) ha portato all’attenzione di tutti (anche grazie a una discreta copertura mediatica) i preoccupanti e realissimi problemi legati al sistema della piattaforma anti-pirateria. Il blocco improvviso – durato diverse ore – di un dominio ufficiale di Google Drive legato a una segnalazione su Piracy Shield resterà per sempre come la punta dell’iceberg di tutti i problemi di una legge scritta malissimo e di un sistema che funziona malissimo. Google Drive-Piracy Shield, il grande caos Un errore, evidente. Giornalettismo.com - Questa volta il Piracy Shield l’ha combinata davvero grossa Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Finora era toccata a piccoli soggetti, le cui proteste erano arrivate a solcare solamente i confini di alcune nicchie social (su X e LinkedIn) e su qualche testata specializzata – come Giornalettismo – nel tech e nel mondo digitale. Quel che, però, è successo nel tardo pomeriggio di sabato è stato quel danno collaterale che (cerchiamo un lato positivo) ha portato all’attenzione di tutti (anche grazie a una discreta copertura mediatica) i preoccupanti e realissimi problemi legati al sistema della piattaforma anti-pirateria. Il blocco improvviso – durato diverse ore – di un dominio ufficiale di Google Drive legato a una segnalazione suresterà per sempre come la punta dell’iceberg di tutti i problemi di una legge scritta malissimo e di un sistema che funziona malissimo. Google Drive-, il grande caos Un errore, evidente.

