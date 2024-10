Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria, gli anticipi. Falco e Piobbico è il match clou. Il Muraglia di scena a Mondolfo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 26 ottobre 2024) Inoggi si scende in campo per la sesta giornata e a farlo sono tutte le sedici squadre che fanno parte del raggruppamento del girone A. Molti (quasi tutti) i campi allentati per via della pioggia scesa in questi giorni, e sarà un aspetto che potrebbe condizionare l’andamento delle partite. Nel programma spiccano incontri probanti, ad iniziare daAcqualagna-Audax Calcio(ore 15,30) untra due squadre (foto laAcqualagna) costruite per l’alta classifica e con giocatori esperti e di qualità nell’ottica di disputare una stagione importante. Ildi mister Cipolla ha necessità di riscattarsi dopo la sconfitta interna di sette giorni fa che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, lada parte sua cerca la continuità dopo la bella vittoria sul campo dell’Osteria Nuova.da tripla e tutto da gustare per chi vorrà assistere alla gara.