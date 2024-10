"Piano parcheggi, che disastro. Capitolato non rispettato, solo 5 ausiliari anziché 9" (Di sabato 26 ottobre 2024) Era stata protocollata a settembre un’interrogazione a firma dei consiglieri comunali di minoranza Carmela Ragozzino, Massimo Antropoli, Fernando Brogna e Pietro Di Rauso indirizzata all’assessore Vincenzo Corcione con all’oggetto il Piano parcheggi. Diverse le richieste di chiarimento come Casertanews.it - "Piano parcheggi, che disastro. Capitolato non rispettato, solo 5 ausiliari anziché 9" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Era stata protocollata a settembre un’interrogazione a firma dei consiglieri comunali di minoranza Carmela Ragozzino, Massimo Antropoli, Fernando Brogna e Pietro Di Rauso indirizzata all’assessore Vincenzo Corcione con all’oggetto il. Diverse le richieste di chiarimento come

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio a San Giovanni : fiamme nel parcheggio multi piano - Una bomba a orologeria a rischio incendio. Un parcheggio multi piano abbandonato divenuto nel corso degli anni una sorta di squat. Un cumulo di rifiuti al coperto nel cuore della città. È il parchegggio multi piano Metronio a San Giovanni. ... (Romatoday.it)

Nastro da tagliare per il nuovo piano del parcheggio - Sabato alle 11, in via del Mattatoio a Monteprandone ci sarà l’inaugurazione del piano -1 del parcheggio Capoluogo. L’intervento è consistito nella realizzazione di un intero piano con 23 nuovi posti auto, di cui uno per diversamente abili; nella ... (Ilrestodelcarlino.it)

Meduna e Noncello sorvegliati speciali : chiuso il piano interrato del parcheggio Rivierasca - Una nuova perturbazione sta mettendo in difficoltà le zone del Nord Italia. Piogge intense e abbondanti stanno colpendo la zona di Pordenone che, come ha riportato dal bollettino regionale, si trova in questo momento in allerta arancione fino alla ... (Pordenonetoday.it)

Meduna e Noncello sorvegliati speciali : chiuso il piano interrato del parcheggio Rivierasca - Una nuova perturbazione sta mettendo in difficoltà le zone del Nord Italia. Piogge intense e abbondanti stanno colpendo la zona di Pordenone che, come ha riportato dal bollettino regionale, si trova in questo momento in allerta arancione fino alla ... (Pordenonetoday.it)