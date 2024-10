Perché Israele ha attaccato l'Iran? Raid ?soft? per evitare una guerra totale e la vendetta per il 1° ottobre (Di sabato 26 ottobre 2024) Israele ha lanciato un pesante attacco aereo contro l?Iran nella notte, colpendo vari obiettivi strategici, tra cui impianti di produzione missilistica e sistemi di difesa aerea. Una Ilmessaggero.it - Perché Israele ha attaccato l'Iran? Raid ?soft? per evitare una guerra totale e la vendetta per il 1° ottobre Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha lanciato un pesante attacco aereo contro l?nella notte, colpendo vari obiettivi strategici, tra cui impianti di produzione missilistica e sistemi di difesa aerea. Una

Israele ha attaccato l’Iran : la diretta – Varie ondate di raid - nel mirino strutture militari. Teheran : “Danni limitati”. Gli Usa : “E’ autodifesa” - Nella notte l’attesa risposta dell’Idf. Il portavoce dell’esercito Hagari: “Se rispondono, pagheranno un prezzo elevato”. Biden avvertito in anticipo L'articolo Israele ha attaccato l’Iran: la diretta – Varie ondate di raid, nel mirino strutture ... (Ilfattoquotidiano.it)

Israele ha attaccato l'Iran : rischio guerra totale in Medio Oriente - Israele ha lanciato un attacco aereo contro l'Iran stanotte, 26 ottobre: tutto è cominciato all'1.26. Esplosioni in diverse città: cento aerei hanno colpito Teheran e Karaj. "Stiamo conducendo precisi attacchi su obiettivi militari - ha detto un ... (Today.it)

