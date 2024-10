Romadailynews.it - Parkinson, studio su antibiotici e antimicotici

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Unodella Rutgers Health (University), basato sull’analisi delle cartelle cliniche di oltre 93.000 persone nel Regno Unito, ha scoperto che le persone che hanno assunto più cicli di, a base di penicillina, avevano un rischio leggermente inferiore di sviluppare il morbo di. Una scoperta che, secondo i ricercatori, evidenzia la complessa relazione tra i batteri del tratto digerente e la salute del cervello. In particolare, lo, pubblicato suism & Related Disorders, ha evidenziato che, coloro che hanno ricevuto cinque o più cicli di penicillina, nei cinque anni precedenti alla diagnosi, avevano circa il 15% di rischio in meno di sviluppare ilrispetto a coloro che non avevano assunto