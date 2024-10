Nubifragi in Toscana sindaci Val di Cecina | Non mettetevi in viaggio

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)inVal di: “Nonin”.in, in ginocchio i territori e livornesi per il maltempo che si è abbattuto nella notte. Con quindici persone salvate dai Vigili del Fuoco. Torrenti esondati, strade e case allagate, auto trascinate dalla furia dell’acqua. Il punto sabato 26 ottobre. Idella Val divia social: “Se non avete urgenze vere, noninverso, Riparbella, Rosignano Marittimo e Le Badie, Castellina Marittima. Oltre a trovare difficoltà nel muovervi, intralcerete i soccorsi in quelle zone. Per cortesia evitate giratine turistiche inutili, comprendete il difficile momento. Grazie”tra i Comuni più disastrati nella notte di paura. Sindaca Lia Burgalassi: “Questa notte susono caduti 70 mm in 90 minuti. Piogge ‘monsoniche’ per forza e continuità.