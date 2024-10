Nba, i Lakers vincono ancora con un Davis storico. Bronny verso la G League (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 - I Lakers piazzano il bis, battendo - dopo Minnesota - anche Phoenix e prendendosi il comando della Western Conference assieme ai Golden State Warriors e ai New Orleans Pelicans. Erano addirittura 13 anni che la franchigia losangelina non cominciava la stagione con due vittorie consecutive. La seconda arriva ai danni dei Suns, sconfitti alla Crypto.com Arena per 123-116 nonostante 30 punti di Durant, 23 di Booker e un massimo vantaggio di +22 nel corso del match. Un margine che non è sufficiente contro la compagine allenata da JJ Redick, che rimonta fino al trionfo finale, guidata in particolar modo da Anthony Davis, autore di una prestazione da 35 punti e 8 rimbalzi. Sport.quotidiano.net - Nba, i Lakers vincono ancora con un Davis storico. Bronny verso la G League Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Milano, 26 ottobre 2024 - Ipiazzano il bis, battendo - dopo Minnesota - anche Phoenix e prendendosi il comando della Western Conference assieme ai Golden State Warriors e ai New Orleans Pelicans. Erano addirittura 13 anni che la franchigia losangelina non cominciava la stagione con due vittorie consecutive. La seconda arriva ai danni dei Suns, sconfitti alla Crypto.com Arena per 123-116 nonostante 30 punti di Durant, 23 di Booker e un massimo vantaggio di +22 nel corso del match. Un margine che non è sufficiente contro la compagine allenata da JJ Redick, che rimonta fino al trionfo finale, guidata in particolar modo da Anthony, autore di una prestazione da 35 punti e 8 rimbalzi.

