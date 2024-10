Napoli-Lecce, diretta: Gotti cambia tanto. Pierotti titolare (Di sabato 26 ottobre 2024) Napoli-Lecce: occcasione di riscatto per Gotti. Serve l'impresa ai giallorossi per superare anche psicologicamente il 6-0 rimediato contro la Fiorentina al Via del Mare. Di fronte la capolista Quotidianodipuglia.it - Napoli-Lecce, diretta: Gotti cambia tanto. Pierotti titolare Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 26 ottobre 2024): occcasione di riscatto per. Serve l'impresa ai giallorossi per superare anche psicologicamente il 6-0 rimediato contro la Fiorentina al Via del Mare. Di fronte la capolista

Napoli-Lecce 0-0 - turnover per Conte in ottica Milan(LIVE) - Il Napoli di Conte sfida i salentini al Maradona per la nona giornata del campionato, l’allenatore degli azzurri effettua qualche cambio rispetto alla formazione dei titolarissimi delle ultime giornate in ottica Milan martedì prossimo. Dentro Neres ... (Ilnapolista.it)

Napoli - infortunio per Spinazzola e Contini : saltano il Lecce - Tutto pronto per l`inizio di Napoli-Lecce. Alle ore 15:00 le due squadre si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona in vista della... (Calciomercato.com)

Napoli Lecce LIVE : sintesi - tabellino - risultato e cronaca - Al Maradona, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Napoli e Lecce: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Maradona, Napoli e Lecce si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2024/25. NAPOLI LECCE LIVE ... (Calcionews24.com)

Napoli-Lecce - solo panchina per Kvaratskhelia e due ‘problemi’ per Conte - Solo panchina per Khvicha Kvaratskhelia in Napoli-Lecce, ma Conte deve fare a meno anche di due calciatori out per infortunio. Conte cambia l’attacco del Napoli per la partita contro il Lecce. Non solo scelta tecnica, ma anche una decisione ... (Calciomercato.it)