MotoGP GP Thailandia 2024 Martin | Gara più dura della stagione non ha senso risparmiarsi

"Credo che per me sia stata la Gara più dura della stagione. All'inizio ho perso qualche posizione, ho provato a passare Bastianini ma ho dovuto mollare i freni per evitare di toccare Bagnaia. Da lì ho spinto tantissimo, penso che stiamo facendo un ottimo lavoro. Ho preso diversi rischi, ma comunque ero concentrato. Non ha senso risparmiarsi se ti senti bene in moto. Spero di ripetermi domani nella Gara lunga che sarà certamente molto diversa". Così Jorge Martin ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo posto nella Sprint del GP di Thailandia 2024 di MotoGP.

