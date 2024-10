Mister Movie | Ralph Fiennes svela i dettagli della trama di 28 Anni Dopo (Di sabato 26 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’atteso sequel 28 Years Later, parte della serie cult di film horror iniziata con 28 Days Later del 2002 e seguito nel 2007 da 28 Weeks Later, sta per arrivare con un cast stellare e una trama intensa. Ralph Fiennes, noto per ruoli memorabili come Voldemort in Harry Potter, ha condiviso nuovi dettagli sulla trama del film, diretto da Danny Boyle e pronto a dare vita a una nuova trilogia. La trama di 28 Anni Dopo: L’Odissea di un Figlio tra gli Infetti Ralph Fiennes ha rivelato che 28 Years Later si svolge in un’Inghilterra devastata, dove da quasi trent’Anni una piaga virale ha trasformato gli esseri umani in creature rabbiose e violente. Al centro della storia troviamo un giovane che, pur di salvare sua madre malata, intraprende un viaggio nel nord dell’Inghilterra, sperando di trovare un medico che possa aiutarla. Mistermovie.it - Mister Movie | Ralph Fiennes svela i dettagli della trama di 28 Anni Dopo Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’atteso sequel 28 Years Later, parteserie cult di film horror iniziata con 28 Days Later del 2002 e seguito nel 2007 da 28 Weeks Later, sta per arrivare con un cast stellare e unaintensa., noto per ruoli memorabili come Voldemort in Harry Potter, ha condiviso nuovisulladel film, diretto da Danny Boyle e pronto a dare vita a una nuova trilogia. Ladi 28: L’Odissea di un Figlio tra gli Infettiha rivelato che 28 Years Later si svolge in un’Inghilterra devastata, dove da quasi trent’una piaga virale ha trasformato gli esseri umani in creature rabbiose e violente. Al centrostoria troviamo un giovane che, pur di salvare sua madre malata, intraprende un viaggio nel nord dell’Inghilterra, sperando di trovare un medico che possa aiutarla.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The New Zealand Cup – 20 years ago - There was drama before, during and after Just An Excuse's win in 2024. Before the great race the defending harness ... (harnesslink.com)