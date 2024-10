Mister Movie | Grande Fratello, Javier Martinez tra perdono e dubbi su Shaila Gatta (Di sabato 26 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Descrizione: Nuovo colpo di scena al Grande Fratello! Javier Martinez si confida con Luca Giglioli e parla del suo rapporto con Shaila Gatta. Il pallavolista argentino è combattuto tra il desiderio di perdonarla e i dubbi sulle sue vere intenzioni. Scopri cosa ha rivelato! GF 18: Javier Martinez tra perdono e dubbi su Shaila Gatta Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello 18 continuano a tenere banco. Nelle ultime ore, Javier Martinez si è confidato con Luca Giglioli, rivelando i suoi sentimenti contrastanti nei confronti di Shaila Gatta. Il pallavolista argentino, dopo aver visto i video dell’esperienza di Shaila al Gran Hermano, si è trovato a fare i conti con le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti. Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, Javier Martinez tra perdono e dubbi su Shaila Gatta Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Descrizione: Nuovo colpo di scena alsi confida con Luca Giglioli e parla del suo rapporto con. Il pallavolista argentino è combattuto tra il desiderio di perdonarla e isulle sue vere intenzioni. Scopri cosa ha rivelato! GF 18:trasuLe dinamiche all’interno della casa del18 continuano a tenere banco. Nelle ultime ore,si è confidato con Luca Giglioli, rivelando i suoi sentimenti contrastanti nei confronti di. Il pallavolista argentino, dopo aver visto i video dell’esperienza dial Gran Hermano, si è trovato a fare i conti con le sue dichiarazioni e i suoi comportamenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Federica Petagna : nuovo ingresso al Grande Fratello - Dopo Temptation Island, Federica Petagna potrebbe sorprendere i telespettatori. Leggi tutto Federica Petagna pronta a entrare nella casa del Grande Fratello su Donne Magazine. (Donnemagazine.it)

Grande Fratello - Javier non si dà pace : “Shaila? Mi è saltata addosso” - Scatta la censura al Grande Fratello sul racconto hot di Javier su Shaila e ciò che è avvenuto sotto le coperte Al Grande Fratello Javier non si dà pace su come lo abbia liquidato Shaila e se lei tornasse sui suoi passi sarebbe disposto anche a ... (361magazine.com)

Grande Fratello - Javier smaschera gli autori su Leonardo e Shaila : “Si baciano e lunedì me lo faranno vedere” - Nessuno dei concorrenti del reality show presente nella casa crede che Leonardo e Shaila siano stati eliminati al televoto di lunedì, anche se non immaginano che i loro coinquilini siano volati in Spagna. In attesa della puntata del Grande Fratello ... (Movieplayer.it)

Grande Fratello - Javier “sgama” quello che succederà nella puntata di lunedì : “Magari mi fanno vedere Shaila e Lorenzo che si baciano” - La dinamica centrale di questa edizione di Grande Fratello è – dal principio, ma ora più che mai – costituita dai continui colpi di scena del triangolo amoroso formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. L’ex velina si è detta da ... (Isaechia.it)