“Mi sono fidanzata con lui”. L’annuncio di Elenoire Casalegno con tanto di nome (Di sabato 26 ottobre 2024) “Ragazzi, mi sono fidanzata con lui!”. Con queste parole Elenoire Casalegno ha annunciato il suo nuovo amore. La conduttrice televisiva ha rivelato anche di aver superato un periodo molto difficile prima di trovare la felicità con il suo attuale compagno. “Ho avuto una relazione tossica, con un narcisista patologico, ma sono riuscita a uscirne. Pensavo che sarei rimasta sola, e invece, qualche mese fa, ho incontrato un uomo con cui sto vivendo una bella storia d’amore“. L’ex inviata dell’Isola dei Famosi ha parlato del suo nuovo compagno durante l’ultima puntata di “Storie di Donne”, il programma condotto da Monica Setta in onda il sabato su Rai Due. Eleonora ha voluto fare chiarezza sulle voci che circolavano sulla sua vita sentimentale. “Abbiamo iniziato scambiandoci messaggi, e poi è scoppiato l’amore”. Leggi anche: “Col figlio vip milanese”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Ragazzi, micon lui!”. Con queste paroleha annunciato il suo nuovo amore. La conduttrice televisiva ha rivelato anche di aver superato un periodo molto difficile prima di trovare la felicità con il suo attuale compagno. “Ho avuto una relazione tossica, con un narcisista patologico, mariuscita a uscirne. Pensavo che sarei rimasta sola, e invece, qualche mese fa, ho incontrato un uomo con cui sto vivendo una bella storia d’amore“. L’ex inviata dell’Isola dei Famosi ha parlato del suo nuovo compagno durante l’ultima puntata di “Storie di Donne”, il programma condotto da Monica Setta in onda il sabato su Rai Due. Eleonora ha voluto fare chiarezza sulle voci che circolavano sulla sua vita sentimentale. “Abbiamo iniziato scambiandoci messaggi, e poi è scoppiato l’amore”. Leggi anche: “Col figlio vip milanese”.

