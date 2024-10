Maltempo in Italia: nubifragi e allerta arancione in diverse regioni, situazione critica a Bologna (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Maltempo continua a colpire l’Italia, portando piogge intense e fenomeni alluvionali. In particolare, nelle regioni settentrionali si segnalano diversi eventi meteorologici avversi. Oggi, sabato 26 ottobre, sono attive allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, con particolare attenzione su Bologna, dove le scuole rimarranno chiuse e le misure di sicurezza si intensificano. La situazione è ulteriormente complicata da una allerta gialla attivata anche a Milano per rischio idrogeologico, con previsioni che annunciano nuove piogge nel pomeriggio. Emilia romagna L’Emilia Romagna è attualmente in una situazione critica, con allerta arancione per temporali, piene dei corsi d’acqua e rischi di frane su diverse aree. I meteorologi prevedono piogge intense particolarmente nei settori occidentali e centro-occidentali della regione. Gaeta.it - Maltempo in Italia: nubifragi e allerta arancione in diverse regioni, situazione critica a Bologna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilcontinua a colpire l’, portando piogge intense e fenomeni alluvionali. In particolare, nellesettentrionali si segnalano diversi eventi meteorologici avversi. Oggi, sabato 26 ottobre, sono attivein Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, con particolare attenzione su, dove le scuole rimarranno chiuse e le misure di sicurezza si intensificano. Laè ulteriormente complicata da unagialla attivata anche a Milano per rischio idrogeologico, con previsioni che annunciano nuove piogge nel pomeriggio. Emilia romagna L’Emilia Romagna è attualmente in una, conper temporali, piene dei corsi d’acqua e rischi di frane suaree. I meteorologi prevedono piogge intense particolarmente nei settori occidentali e centro-occidentali della regione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - allerta arancione in tre regioni. Scuole chiuse a Bologna - La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, gialla per altre cinque regioni. Il Comune di Bologna, con un’ordinanza, ha stabilito per oggi la chiusura le scuole, invitando anche aziende ed enti allo ... (Tg24.sky.it)

Maltempo - allerta arancione in tre regioni. Scuole chiuse a Bologna. LIVE - La Protezione civile ha dichiarato l’allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, gialla per altre cinque regioni. Il Comune di Bologna, con un’ordinanza, ha stabilito per oggi la chiusura le scuole, invitando anche aziende ed enti allo ... (Tg24.sky.it)

Maltempo - allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 26 ottobre : le regioni a rischio - Per la giornata di domani, sabato 26 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione e gialla. Nuove precipitazioni previste nell'ovest dell'Emilia Romagna.Continua a leggere (Fanpage.it)

Maltempo - è ancora allerta al Nord : le regioni più colpite - Nuove evacuazioni disposte nel bolognese Il maltempo continua a flagellare il Nord. E' allerta arancione per rischio idrogeologico in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Nel bolognese disposte nuove evacuazioni. (Sbircialanotizia.it)