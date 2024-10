Lollobrigida in Egitto, l’omaggio ai caduti di El Alamein: «Amor di Patria e fedeltà alla Nazione, il loro sacrificio sia d’esempio» (Di sabato 26 ottobre 2024) Francesco Lollobrigida è in Egitto per qualche giorno, e alla visita ufficiale ha voluto riservare toni particolarmente altisonanti. «La collaborazione tra Stati amici, che si vogliono bene come il governo italiano e il governo egiziano, può fare la storia perché Italia ed Egitto rappresentano due grandissime civiltà, che hanno insegnato tanto al mondo e possono continuare a fare tanto per il mondo», ha detto il ministro dell’Agricoltura nel discorso pronunciato ad Alessandria per l’inaugurazione del primo mercato dei contadini d’Africa. Sorvolando sul fatto che tra i due Paesi pesa ancora come un macigno la mancanza di una verità accertata, se non di ammissioni e scuse, sull’omicidio di Giulio Regeni. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 26 ottobre 2024) Francescoè inper qualche giorno, evisita ufficiale ha voluto riservare toni particolarmente altisonanti. «La collaborazione tra Stati amici, che si vogliono bene come il governo italiano e il governo egiziano, può fare la storia perché Italia edrappresentano due grandissime civiltà, che hanno insegnato tanto al mondo e possono continuare a fare tanto per il mondo», ha detto il ministro dell’Agricoltura nel discorso pronunciato ad Alessandria per l’inaugurazione del primo mercato dei contadini d’Africa. Sorvolando sul fatto che tra i due Paesi pesa ancora come un macigno la mancanza di una verità accertata, se non di ammissioni e scuse, sull’omicidio di Giulio Regeni.

