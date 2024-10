LIVE Musetti-Draper, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: scontro diretto importante per il ranking, vale la finale (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti ed il britannico Jack Draper. Terzo confronto diretto tra i due, con l’inglese che guida per 2-0 dopo i successi colti alle Next Gen ATP FInals 2022 e sul veloce indoor di Sofia nel 2023. Il vincente della sfida troverà in finale uno tra il russo Karen Khachanov e l’australiano Alex De Minaur. Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta all’appuntamento viennese dopo aver sconfitto all’esordio nel derby Lorenzo Sonego. L’azzurro ha usufruito poi del forfait del veterano francese Gael Monfils, ritiratosi a causa di un problema fisico, per poi inscenare una superba rimonta contro il numero 3 ATP Alexander Zverev. Oasport.it - LIVE Musetti-Draper, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: scontro diretto importante per il ranking, vale la finale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prima semidell’ATP 500 ditra Lorenzoed il britannico Jack. Terzo confrontotra i due, con l’inglese che guida per 2-0 dopo i successi colti alle Next Gen ATP FInals 2022 e sul veloce indoor di Sofia nel 2023. Il vincente della sfida troverà inuno tra il russo Karen Khachanov e l’australiano Alex De Minaur., ventiduenne di Carrara, si presenta all’appuntamento viennese dopo aver sconfitto all’esordio nel derby Lorenzo Sonego. L’azzurro ha usufruito poi del forfait del veterano francese Gael Monfils, ritiratosi a causa di un problema fisico, per poi inscenare una superba rimonta contro il numero 3 ATP Alexander Zverev.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP Messico 2024 in DIRETTA : FP3 e qualifiche - Leclerc e Sainz all’attacco con la Ferrari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle FP3 e delle qualifiche del Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Sabato che comincerà alle 19.30 con ... (Oasport.it)

LIVE – Fiorentina-Roma - Juric in conferenza stampa (DIRETTA) - Alle 12:00 di oggi, sabato 26 ottobre l’allenatore della Roma, Ivan Juric parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match esterno contro la Fiorentina, in programma al Franchi alle 20:45 di domenica. Tanti i temi a Trigoria da affrontare. La ... (Sportface.it)

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2024 in DIRETTA : Bagnaia si prende la pole davanti a Bastianini! Martin cade - alle 10.00 la Sprint - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata al sabato del Gran Premio della Thailandia, diciottesima nonché terzultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo ... (Oasport.it)

LIVE – Monopoli-Trapani - Serie C 2024/25 (DIRETTA) - La diretta testuale di Monopoli-Trapani, match valido per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sfida emozionante di alta classifica, tra la terza e la quinta, separate da un solo punto: assieme a loro altre sei squadre in soli ... (Sportface.it)