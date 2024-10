L’ispettore Stucky: la nuova fiction Rai ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Arriva in televisione una nuova serie che promette di catturare l’attenzione degli spettatori: “L’ispettore Stucky“, una fiction che esplora il mondo complesso delle indagini poliziesche attraverso la lente del protagonista, un ispettore fuori dagli schemi. Interpretato da Giuseppe Battiston, il personaggio si distingue per il suo approccio istintivo e la sua curiosità, offrendo una visione alternativa alla classica narrativa gialla. Andiamo a scoprire i dettagli della trama, il cast e le modalità di messa in onda della serie, che debutterà su Rai2 il 30 ottobre 2024. La trama di “L’ispettore Stucky“ “L’ispettore Stucky” trae ispirazione dai romanzi di Fulvio Ervas e presenta una narrazione intrigante attorno al suo protagonista, un ispettore di Polizia che sfida le convenzioni. Gaeta.it - L’ispettore Stucky: la nuova fiction Rai ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Arriva in televisione unaserie che promette di catturare l’attenzione degli spettatori: ““, unache esplora il mondo complesso delle indagini poliziesche attraverso la lente del protagonista, un ispettore fuori dagli schemi. Interpretato da Giuseppe Battiston, il personaggio si distingue per il suo approccio istintivo e la sua curiosità, offrendo una visione alternativa alla classica narrativa gialla. Andiamo a scoprire i dettagli della trama, il cast e le modalità di messa in onda della serie, che debutterà su Rai2 il 30 ottobre 2024. La trama di ““ “” trae ispirazione daidie presenta una narrazione intrigante attorno al suo protagonista, un ispettore di Polizia che sfida le convenzioni.

