La sfida curda ad Ankara Il gen Tricarico spiega perché è stata colpita l’industria della difesa

(Di sabato 26 ottobre 2024) La Turchia è sempreun Paese vittima di attentati terroristici. Forse non così frequenti o regolari come in altri Paesiregione, tuttaviasi è sempre dovuta guardare da almeno due organizzazioni attive al suo interno: una è l’Isis, o il terrorismo di matrice islamista. L’altra è il terrorismo di matricedel Pkk. L’attentato dell’altro giorno, rivendicato dal “Battaglione immortali”, un gruppo armato legato ai separatisti che ambiscono a un Kurdistan indipendente, ci ha riportati con la memoria ai tempi bui degli anni di piombo, quando nel perimetrofollia stragista erano indicati alcuni obiettivi per precise tipologie: forze militari eNato, caserme, istituzioni particolari e, naturalmente, impianti industriali