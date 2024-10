Juve, scelto il vice Vlahovic: colpaccio in attacco (Di sabato 26 ottobre 2024) La dirigenza della Juventus ha scelto il nome per il prossimo vice-Vlahovic che potrebbe arrivare già il prossimo gennaio. La Juventus, storico club del calcio italiano, è sempre alla ricerca di talenti che possano rafforzare la squadra e garantire prestazioni di alto livello. Juventus, scelto il vice-Vlahovic – Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itIn vista del mercato di gennaio, sembra che gli occhi della Vecchia Signora si siano posati su Lorenzo Lucca, promettente centravanti dell’Udinese e della nazionale azzurra. Classe 2000, Lucca ha dimostrato qualità e potenzialità tali da attirare l’interesse dei bianconeri. Juve, scelto il vice-Vlahovic Secondo gli ultimi rumors, la Juventus considera Lorenzo Lucca come una delle opzioni principali per rinforzare il proprio reparto offensivo già nel prossimo gennaio. Serieanews.com - Juve, scelto il vice Vlahovic: colpaccio in attacco Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di sabato 26 ottobre 2024) La dirigenza dellantus hail nome per il prossimoche potrebbe arrivare già il prossimo gennaio. Lantus, storico club del calcio italiano, è sempre alla ricerca di talenti che possano rafforzare la squadra e garantire prestazioni di alto livello.ntus,il– Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itIn vista del mercato di gennaio, sembra che gli occhi della Vecchia Signora si siano posati su Lorenzo Lucca, promettente centravanti dell’Udinese e della nazionale azzurra. Classe 2000, Lucca ha dimostrato qualità e potenzialità tali da attirare l’interesse dei bianconeri.ilSecondo gli ultimi rumors, lantus considera Lorenzo Lucca come una delle opzioni principali per rinforzare il proprio reparto offensivo già nel prossimo gennaio.

