Jannik Sinner il tornado che fa volare Sky Sport | una gallina dalle uova d' oro

Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Sky Sport) Sinner gallina dalle uova d'oro. Ma Sky quando si aggiudicò i diritti del tennis non poteva immaginare una simile esplosione. Sinner ha rappresentato uno tsunami sul piano degli ascolti e per tutta l'immagine del canale Sportivo. Di sicuro non si può accusare la rete di aver voluto inseguire sul proprio terreno le generaliste sia per quanto riguarda i canali Sportivi, vedi i vari Sky Sport o Sky Sport Tennis o Sky Sport F1, che per quello dedicato all'informazione, SkyTg24. Il fenomeno Sinner ha quasi obbligato Sky a misurarsi sul campo delle generaliste.

