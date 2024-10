Ivan Zazzaroni sulla Gestione del Rinvio di Bologna-Milan (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni critica duramente la Gestione da parte della Lega Serie A riguardo al Rinvio della partita tra Bologna e Milan. Secondo Zazzaroni, l’atteggiamento delle autorità calcistiche si è dimostrato non solo rigido, ma anche insensibile verso le esigenze della città di Bologna, recentemente colpita da gravi eventi atmosferici. La Satira sulla Lega: “Diversamente Rispettosa” Zazzaroni apre l’articolo con un tono ironico, descrivendo la Lega come “diversamente rispettosa”. In un passaggio sarcastico, accusa l’istituzione di aver cercato ogni possibile soluzione forzata per recuperare la partita, arrIvando persino a ipotizzare la disputa della gara a porte chiuse, su campo neutro o con esiti decisi a tavolino. Terzotemponapoli.com - Ivan Zazzaroni sulla Gestione del Rinvio di Bologna-Milan Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport,critica duramente lada parte della Lega Serie A riguardo aldella partita tra. Secondo, l’atteggiamento delle autorità calcistiche si è dimostrato non solo rigido, ma anche insensibile verso le esigenze della città di, recentemente colpita da gravi eventi atmosferici. La SatiraLega: “Diversamente Rispettosa”apre l’articolo con un tono ironico, descrivendo la Lega come “diversamente rispettosa”. In un passaggio sarcastico, accusa l’istituzione di aver cercato ogni possibile soluzione forzata per recuperare la partita, arrdo persino a ipotizzare la disputa della gara a porte chiuse, su campo neutro o con esiti decisi a tavolino.

