ING continua a regalare 500€ ai propri clienti: cosa fare per averli

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una nuova iniziativa è stata lanciata dall’istituto bancario Ing Bank:prevede e come attivare l’offerta, valida ancora per alcune settimane. Ing Bank, tra gli istituti bancari più noti a livello europeo, nei giorni scorsi, ha lanciato una promozione per i nuovivalida ancora per alcune settimane. La banca, facente parte del gruppo olandese ING, negli ultimi anni è cresciuta significativamente e, secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2019 contava circa 38 milioni di. INGaiper(Foto da Ansa) – Notizie.comTra i vari servizi e le offerte proposte da Ing Bank, rientra la recente promozione che permette a chi decide di aprire un conto corrente presso l’istituto bancario di ricevere un buono regalo dal valore massimo di 500 euro. Per approfittare dell’offerta bisognerà seguire una specifica procedura.