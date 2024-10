I fiumi tengono, San Lazzaro revoca l'evacuazione (Di sabato 26 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYrevocate le ordinanze che hanno disposto l’evacuazione dei residenti nelle località e vie precedentemente comunicate. Lo rende noto il Comune di San Lazzaro di Savena, visto gli attuali livelli idrometrici dei corsi d’acqua che sono calati Bolognatoday.it - I fiumi tengono, San Lazzaro revoca l'evacuazione Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYte le ordinanze che hanno disposto l’dei residenti nelle località e vie precedentemente comunicate. Lo rende noto il Comune di Sandi Savena, visto gli attuali livelli idrometrici dei corsi d’acqua che sono calati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : a San Lazzaro evacuati i piani bassi delle case vicino ai fiumi - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Anche a Bologna ci si prepara per l’ondata di maltempo che arriverà sull’Emilia-Romagna nelle prossime ore, in particolare sulle pianure di Reggio Emilia, Modena e ... (Bolognatoday.it)