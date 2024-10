Halloween 2024, cosa fare a Firenze: 10 eventi da non perdere (Di sabato 26 ottobre 2024) La notte di Halloween è alle porte e Firenze si prepara a celebrarla con una serie di eventi imperdibili, per grandi e piccoli. Dalle feste a tema, ai laboratori di biscotti per bambini, passando per cene in ville storiche e spettacoli teatrali, la città offre numerose opzioni per vivere al meglio questa festa. Ecco alcuni eventi da non perdere in vista della notte più spaventosa dell'anno. Tg24.sky.it - Halloween 2024, cosa fare a Firenze: 10 eventi da non perdere Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La notte diè alle porte esi prepara a celebrarla con una serie diimperdibili, per grandi e piccoli. Dalle feste a tema, ai laboratori di biscotti per bambini, passando per cene in ville storiche e spettacoli teatrali, la città offre numerose opzioni per vivere al meglio questa festa. Ecco alcunida nonin vista della notte più spaventosa dell'anno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Halloween 2024 a Firenze : la guida del nostro magazine agli eventi per famiglie ed alle celebrazioni da … brivido. - Mentre l’autunno tinge la città rinascimentale di calde sfumature, Firenze si trasforma in un affascinante palcoscenico di divertimento e mistero per Halloween 2024. Questa guida esplora gli eventi e le attività più incantevoli che rendono il ... (Mondouomo.it)

Firenze - Halloween al Mercato Centrale con musica e sorprese per chi si traveste - Firenze, 22 ottobre 2024 - Il Mercato Centrale Firenze festeggia la notte più paurosa dell'anno, quella di Halloween, con un evento che unisce musica, divertimento e gusto. E uno sconto sulla consumazione per chi si presenta vestito da strega, ... (Lanazione.it)

Halloween al Mercato Centrale di Firenze : musica - make-up spaventosi e sorprese per chi si traveste - Mercato Centrale Firenze festeggia la notte più paurosa dell’anno, quella di Halloween, con un evento che unisce musica, divertimento e gusto. E uno sconto sulla consumazione per chi si presenta vestito da strega, vampiro o in altro costume ... (Laprimapagina.it)

Halloween - anche Firenze ha i suoi fantasmi : ecco le loro storie - Halloween si avvicina e anche Firenze si prepara ad accogliere la notte più terrificante dell'anno. Per chi vuole andare a caccia di fantasmi, anche il capoluogo toscano ha le sue storie da scoprire e da raccontare. Di seguito alcune curiosità ... (Firenzetoday.it)