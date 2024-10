Anteprima24.it - Gotti: “Lecce compatto ma non basta ora servono i risultati”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer il tecnico delLucail ko a Napoli “arriva a unnon solo in senso calcistico ma anche nel reagire, dimostrando di voler uscire presto e bene da questa situazione. Ma io non mi accontento di perdere con onore. La partita di oggi è stata molto diversa da quella persa con la Fiorentina ma non. Mi prendo però oggi l’atteggiamento della squadra, per essere andati a provare anche dopo il vantaggio azzurro. Vediamo se portiamo questa qualità anche nelle prossime partite“.sottolinea l’importanza di aver schierato l’attaccante zambiano Lameck Banda: “E’ una delle prime volte – ha detto il tecnico dei pugliesi – che l’ho a disposizione in condizioni buone come oggi, stava facendo bene in campo e l’ho tenuto a giocare anche 10? in più della forma attuale.