Gira il vento del voto popolare e Trump vola

Panico nello staff della Harris: alla vigilia delle elezioni americane il tycoon agguanta la sfidante al 48,5% dei consensi. Vantaggio azzerato, visto che la candidata dem punta solo sull'allarme fascismo. Il suo avversario ha la contromossa: graziare Hunter Biden. Il Cremlino conferma un dialogo sulla tecnologia. A Washington nessun allarme. Lo speciale contiene due articoli.

