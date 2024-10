Gaeta / “La Corte dei Conti faccia chiarezza sul Centro di alta diagnostica”, l’appello del M5S (Di sabato 26 ottobre 2024) Gaeta – La Corte dei Conti faccia chiarezza sulla mancata attivazione del Centro di alta diagnostica all’interno dell’ospedale “Monsignor Luigi Di Liegro” di Gaeta. La richiesta è del Movimento Cinque stelle che chiede l’intervento della magistratura contabile per censurare una circostanza: i macchinari inutilizzati da un anno e mezzo nei locali dell’ex ospedale “Di Liegro” e L'articolo Gaeta / “La Corte dei Conti faccia chiarezza sul Centro di alta diagnostica”, l’appello del M5S Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / “La Corte dei Conti faccia chiarezza sul Centro di alta diagnostica”, l’appello del M5S Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 26 ottobre 2024)– Ladeisulla mancata attivazione deldiall’interno dell’ospedale “Monsignor Luigi Di Liegro” di. La richiesta è del Movimento Cinque stelle che chiede l’intervento della magistratura contabile per censurare una circostanza: i macchinari inutilizzati da un anno e mezzo nei locali dell’ex ospedale “Di Liegro” e L'articolo/ “Ladeisuldi”,del M5S Temporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultima arrivò pure la Corte dei conti (sull’edilizia) - Ultima arrivò la Corte dei conti (almeno per ora). La magistratura contabile ha chiesto a tre dipendenti del Comune di Milano indagati in una delle tante indagini sull’immobiliare di fornire indicazioni per un (possibile, va specificato) danno ... (Ilfoglio.it)

Italia Viva presenta un esposto alla Corte dei Conti sui migranti in Albania - AGI - Italia viva prepara "una denuncia formale alla Corte dei Conti" sul caso della nave italiana che ha trasportato un gruppo di migranti in Albania. Lo dice al Corriere della Sera Matteo Renzi. "Meloni - spiega - ha inviato una nave con 16 ... (Agi.it)

“Al Giffoni Film Festival danno erariale da 500mila euro” : l’accusa della Corte dei conti. La replica : “Certi di chiarire tutto” - Il danno erariale corrisponderebbe a circa 470mila euro. Tra gli indagati dalla Procura della Corte dei conti della Campania ci sono l’Ente Autonomo Giffoni Experience e Claudio Gubitosi, creatore, organizzatore, direttore artistico e front man del ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Danno erariale da 469 mila euro" al Giffoni Film Festival : indaga la Corte dei Conti - La Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti ha acceso i riflettori su alcune edizioni del Giffoni Film Festival e ha ritenuto essersi consumato un danno erariale di 468.908 euro. Di questo danno la magistratura contabile chiede ... (Salernotoday.it)