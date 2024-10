Fiume Veneto tra le possibili tappe del Giro d'Italia (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono indiscrezioni. Dunque nulla di ufficiale. Eppure si fanno più insistenti le voci di due tappe del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. La prima, con partenza da Treviso e arrivo a Gorizia e Nova Gorica. La seconda, invece, vedrebbe come protagonista Fiume Veneto, scelto per la partenza Pordenonetoday.it - Fiume Veneto tra le possibili tappe del Giro d'Italia Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono indiscrezioni. Dunque nulla di ufficiale. Eppure si fanno più insistenti le voci di duedeld'in Friuli Venezia Giulia. La prima, con partenza da Treviso e arrivo a Gorizia e Nova Gorica. La seconda, invece, vedrebbe come protagonista, scelto per la partenza

