De Ketelaere: «Mi sento molto più importante all’Atalanta. Sento la fiducia di Gasperini» (Di sabato 26 ottobre 2024) Le parole in conferenza stampa del giocatore nerazzurro De Ketelaere dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Verona tra le mura amiche Ecco le parole in conferenza stampa di De Ketelaere dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Verona. LE PAROLE – «Sono molto contento per il goal di stasera. Una vittoria importante quella di Calcionews24.com - De Ketelaere: «Mi sento molto più importante all’Atalanta. Sento la fiducia di Gasperini» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Le parole in conferenza stampa del giocatore nerazzurro Dedopo la vittoria della sua Atalanta contro il Verona tra le mura amiche Ecco le parole in conferenza stampa di Dedopo la vittoria dell’Atalanta contro il Verona. LE PAROLE – «Sonocontento per il goal di stasera. Una vittoriaquella di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Shakhtar-Atalanta - De Ketelaere : “Qui mi sento responsabilizzato - proverò a segnare” - “Mi sento sempre responsabilizzato nell’aiutare la squadra, è un momento della stagione importante per me, per fare prestazioni e per provare a vincere le partite”. Così Charles De Ketelaere, presente in conferenza stampa alla vigilia di Shakhtar ... (Sportface.it)