Concorso Ministero della Giustizia 2024 | i requisiti e la domanda

Concorso Ministero della Giustizia 2024. Nuova opportunità lavorativa nel settore pubblico: 77 posti per laureati in Economia. Il Ministero della Giustizia ha indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 77 unità di personale contabile. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 22 novembre. È richiesto il possesso di una laurea in discipline economiche. Ai vincitori sarà offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 77 nuovi funzionari al Ministero della Giustizia cityrumors.it foto AnsaLavorare nella Pubblica Amministrazione significa essere parte di un'organizzazione che eroga servizi essenziali ai cittadini, contribuendo attivamente alla gestione del Paese e al benessere della comunità. È un'opportunità per far parte di un sistema che garantisce la trasparenza e la responsabilità nell'uso delle risorse pubbliche.

