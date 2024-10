Cimitero di Vicenza, sulle tombe carte da poker, pupazzi e biciclette in miniatura. Polemica tra familiari dei defunti e Comune: “Portate via tutto o lo faremo noi” (Di sabato 26 ottobre 2024) L’amministrazione comunale ha affisso dei cartelli in cui si invita a rimuovere gli oggetti: “C’è un regolamento e va rispettato” Repubblica.it - Cimitero di Vicenza, sulle tombe carte da poker, pupazzi e biciclette in miniatura. Polemica tra familiari dei defunti e Comune: “Portate via tutto o lo faremo noi” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’amministrazione comunale ha affisso deilli in cui si invita a rimuovere gli oggetti: “C’è un regolamento e va rispettato”

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diciannovenne uccisa a coltellate in provincia di Bergamo - L’amministrazione comunale ha affisso dei cartelli in cui si invita a rimuovere gli oggetti: “C’è un regolamento e va rispettato” ... (repubblica.it)

Lapidi dei cimiteri a Vicenza, la stretta: «Stop a carte da poker, manga e pettorali sportivi» - Gli avvisi: via le decorazioni, o saranno rimosse. Il Comune: «Vogliamo rispondere a quanti si sono sentiti offesi» ... (msn.com)

Visite al cimitero, dal 31 le navette e i divieti - Celebrazioni per i defunti, giovedì 31 ottobre, venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre verranno istituiti i capolinea degli autobus urbani (con botteghini ... (ilmattino.it)

Cattelan: «I cimiteri sono la prima cosa che visito in una città. A 8 anni mi sono innamorato di una bambina morta» - Un inedito Alessandro Cattelan, stufo della domanda "cosa vuoi fare da grande?" e pronto per la sua prima esperienza in salsa Sanremo. Lo showman della generazione Mtv si ... (ilmessaggero.it)