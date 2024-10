Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni starebbe frequentando un famoso imprenditore dopo Silvio Campara: svelato il nome

(Di sabato 26 ottobre 2024)sembra essere al centro di un nuovo capitolo amoroso, che coinvolgerebbe Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco Tronchetti Provera, figura di spicco dell’imprenditoria italiana. La notizia, riportata da Gabriele Parpiglia, suggerisce che la relazione consia finita per una serie di circostanze complesse, tra cui incomprensioni e impegni personali da entrambe le parti. Trae Provera, invece, la scintilla sarebbe scattata in un momento di distanza da, portandoa vedere in Giovanni un prezioso confidente. Parpiglia ha inoltre rivelato alcuni dettagli sui legami familiari che unirebbero i due, ora sempre più vicini. Ma cosa cela davvero questo nuovo flirt? Scopriamolo nei dettagli.