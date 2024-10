Quotidiano.net - Caracas contro Lula, l'incidente una scusa per il veto al Brics

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, accusa il presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva, di aver simulato l'domestico di domenica, per evitare di partecipare al vertice dei, in cui ha posto ill'ingresso dinel blocco, e sottrarsi "alle sue responsabilità di fronte al presidente Putin, agli altri leader e in particolare a Nicolas Maduro". In un documento pubblicato su Instagram, Saab afferma:"è riapparso sorridente e illeso, mostrando di aver usato 'l'' per mentire al Brasile, aie al mondo intero, un fatto per il quale andrebbe indagato".